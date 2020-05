Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1151 Karma: 2620

Salut à tous !



Je m'intéresse à la série des Rocky. Il y a 8 films différents. Je me demande s'il faut tous les voir.

En général, lorsqu'une franchise est trop abondante, certains films sont dispensable.



J'ai déjà vu le premier.

Si je me base sur les critiques, le 4 et le 5 seraient à éviter.



Vous en pensez quoi ?

