cyrielkiller Création 3D Zerg 2 #1

Je m'installe Inscrit: 08/05/2011 23:29 Post(s): 107

C'est un concept de Zerg (ici je me suis inspiré des araignées de mer). J’espère un jour intégrer Blizzard ^^



Vous pouvez suivre mes travaux sur insta : cyrielchd

N'hésitez pas à balancer vos critiques.

Cheers







Contribution le : Aujourd'hui 21:50:56

Wiliwilliam Re: Création 3D Zerg 0 #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30298 Karma: 8787

https://www.koreus.com/modules/newbb/topic173021.html Je t'invite à parler de tes créations dans ce topic:

Contribution le : Aujourd'hui 22:07:15

