Confinement : violences à huis clos

"Je lui ai mis deux claques et deux coups de poing. C'est tout !"



Avec la période de confinement, les violences conjugales ont considérablement augmenté. Pour Brut, Charles Villa a pu suivre le travail de la procureure Sophie Partouche à Nancy



Si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez appeler le 3919 accessible de 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h le samedi et le dimanche.





