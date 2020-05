Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41530 Karma: 16871

La fabrication d'une bague ornée de diamants par le joaillier Pablo Cimadevila à travers un montage toujours aussi efficace.





The MOST VALUABLE PIECE I have ever created

