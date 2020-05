Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Des détenus surpris en train de se refiler volontairement le coronavirus

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1222 Karma: 1509 A Los Angeles en Californie, des détenus ont été surpris en train de se refiler volontairement le coronavirus dans leur prison. Près de 5000 prisonniers, proches de la fin de leur condamnation, ont ainsi été relâchés depuis le début de la pandémie.



Contribution le : Aujourd'hui 08:19:55

Adr1enb Re: Des détenus surpris en train de se refiler volontairement le coronavirus

La loi c'est moi Inscrit: 19/04/2008 16:29 Post(s): 7794 Karma: 1377 Hum si on écoute la personne qui commente la vidéo, elle dit surtout que les détenus allaient se faire prendre la température juste après la vidéo, donc ils essayaient de faire en sorte qu'ils aient de la température

Contribution le : Aujourd'hui 08:27:12