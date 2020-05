Robot "chirurgical" contrôlé par une caméra de suivi de main VR

Je m'installe Inscrit: 08/03/2013 13:37 Post(s): 190 Karma: 126

hahahaha



Michael Reeves !!!!!



il fait pas mal de robotique non conventionnelle avec des robots "débiles" !



la source de la vidéo :



I Built A Surgery Robot





d'autre vidéo pour bien montrer le personnage:





Head Hunting Drone Swarm







Using Mind Control to Drive a Car







Electrocuting My Muscles to Force me to Dab





je trouve ce mec génial !

Contribution le : Aujourd'hui 10:50:00