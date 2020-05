Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane Faire de la barre de musculation avec des couteaux 0 #1

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1225 Karma: 1510





Source Faire de la barre de musculation avec des couteaux

Contribution le : Aujourd'hui 10:10:48

Ju-dah Re: Faire de la barre de musculation avec des couteaux 0 #3

Je suis accro Inscrit: 08/02/2011 18:35 Post(s): 978 Karma: 812 Tellement débile, il suffit que la anse lâche sous le poids ou qu'il glisse et plus de carotide...

Contribution le : Aujourd'hui 10:37:59