Est-ce que mon morceau est dansant ?

J'aimerais sincèrement avoir votre avis sur mon dernier morceau (et le clip qui va avec).

Les paroles sont celles du morceau "Bull in the heather" de Sonic Youth.

Attention, ici on est sur du rock/pop/indé, ne vous attendez pas a du dansant dans le sens électro ou hip hop !

Composé et enregistré à la maison pendant le confinement, et du coup... le clip aussi avec la matière disponible (et inépuisable) : des Gifs animés !

Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et commentaires !





Pour ceux qui ne veulent pas être influencés par les images :

Version Soundcloud



Sinon, le clip :



Electric Muffin - "Sorry Youth"



