Après la mort, que se passe-t-il ? Court-Métrage fantastique !







"MEMORIUM". Short Film.



Court-métrage tiré des oeuvres miniatures créées par le peintre/sculpteur Marc Giai-Miniet.

marc-giai-miniet.com



Photo d'une des oeuvres de l'artiste (le bas de la "boîte" a été utilisé dans le film) :



Aujourd'hui 13:31:49