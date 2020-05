Options du sujet Imprimer le sujet

Lechimique SpaceX : Simulateur du Crew Dragon / S'amarrer à l'ISS 1 #1

En attendant le 27 mai prochain et le premier vol habité avec une fusée américaine depuis des lustres. SpaceX vous propose de prendre les commandes du simulateur Crew Dragon pour tenter de vous amarrer à la Station spatiale.« Ce simulateur vous familiarisera avec les commandes de l'interface réelle utilisée par les astronautes de la Nasa pour piloter manuellement les véhicules SpaceX Dragon 2 vers la Station spatiale internationale »En prime, un petit troll aux platistes dans les options ^^

