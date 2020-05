Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une maman zèbre sauve son petit de l'attaque d'une lionne 1 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41534 Karma: 16873 Une maman zèbre sauve son zébreau de l'attaque d'une lionne dans la réserve nationale du Masai Mara, au Kenya.





Mother saves baby Zebra from Lion attack - Brutal Kick | Dynasties

Contribution le : Aujourd'hui 15:29:03