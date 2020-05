Tatouage original

Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek







Video by pascal_squaletattoo professeur didier raoult Un homme s'est fait faire un tatouage pour le moins original.Video by pascal_squaletattoo

Contribution le : Aujourd'hui 17:46:30

-Flo-

Je poste trop Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 11128 Karma: 3552 J'aimerais bien voir la gueule qu'il va faire quand il découvrira que Patrick Sébastien n'est pas né à Marseille mais à Brive-la-Gaillarde...

Contribution le : Aujourd'hui 17:54:24

Variel

Je poste trop Inscrit: 08/01/2009 15:53 Post(s): 11218 Karma: 3963 Et Gilles Servat, à Tarbes.

Contribution le : Aujourd'hui 17:58:47

CrazyCow

Koreus Addict Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13964 Karma: 16810 En soit le tatouage est bien réussi.

Contribution le : Aujourd'hui 18:02:22

Jinroh

Je masterise ! Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 3435 Karma: 5028 Le made in marseille ressemble furieusement a ce qu on peut voir sur le boeuf francais..

Contribution le : Aujourd'hui 18:19:27

FMJ65

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9091 Karma: 2693 D'un goût ......

Contribution le : Aujourd'hui 18:42:27