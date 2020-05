Le message cinglant d'Aurelien Barrau sur la situation actuelle

Je viens d'arriver Inscrit: 16/10/2019 01:57 Post(s): 74





"Inventons du possible", Aurélien Barrau - Les entretiens confinés (entretient de Camille Crosnier avec Aurelien Barrau)



Aurelien Barrau, astrophysicien, proffesseur d'université, docteur en philosophie et également engagé dans la question écologique, donne une opinion assez cinglante sur la situation actuelle liée au Coronavirus et au climat.

Contribution le : Aujourd'hui 19:56:38