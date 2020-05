Lesdiscours complotistes en période d'incertitude

Je suis accro Inscrit: 18/03/2014 22:24 Post(s): 1392 Karma: 5919

Dommage qu'il utilise, dans sa lutte contre le complotisme, les armes exactes qu'il dénonce chez ce dernier.



2:42 "Ca marche, parce que chez les complotistes il n'y a pas une once d'hésitation, pas une trace de doute. Quelqu'un qui parait très convaincu devient très convaincant."



Il adopte lui-même un ton convaincu et sans hésitation dans toute sa chronique.



3:11 "C'est un période propice à la diffusion de ces théories complotistes"



S'applique aussi à l'anti-complotisme.

En période troublée, le cerveau humain recherche la certitude, la prédictibilité.

Le complotisme est une forme de recherche de la réalité. L'anti-complotisme en est une autre.

Ces deux mouvances ont la même fonction profonde : l’apaisement émotionnel face à l'imprédictibilité.



4:56 "On a un grand fatras qui associe, en vrac, de nombreux sujets"



Dit-il en mettant lui-même tous les complotistes dans le même sac, sans la moindre nuance.



5:20 "Le problème est que cette rhétorique est très compliquée à réfuter car une partie de ces éléments font référence à des faits réels, mais présentés de manière détournée."



Il en va exactement de même pour son discours : oui, une partie des complotistes paraissent carrément perchés.

Mais clamer qu'ils le sont nécessairement tous est aussi une manière de biaiser la réalité pour soutenir son discours.



5:40 "La théorie du complot est une théorie irréfutable, parce que c'est une théorie autoréférencée"



En bon ambassadeur de la logique, il devrait se pencher davantage sur les bases de l'épistémologie, qui montre que la science "mainstream" (qu'il défend) est, a bien des égards, elle aussi auto-référencée.



5:51 (flemme de tout citer)



Il parle, en résumé, du biais de confirmation, qu'on retrouve dans tous les domaines (science moderne incluse), pas juste dans le complotisme.

Quand on nie le complotisme, cela le renforce (du point de vue de ses partisans) : "normal que vous le niez, vous êtes endoctriné !"

Quand on nie la science mainstream, cela la renforce (du point de vue de ses partisans) : "normal que vous la niez, vous êtes complotiste !"





Bref. Il s'attaque au complotisme. Ce mouvement qui scande "on vous ment, ne les écoutez pas".

Comme argument, il clame lui même "ils vous mentent, ne les écoutez pas".



Si l'édifice de son monologue semble bien construit, il manque sévèrement de fondations.

Contribution le : Aujourd'hui 22:02:54