Une chèvre utilise son museau pour tourner le mécanisme d'un distributeur de nourriture dans le parc animalier Yellowstone Bear World à Rexburg, dans l'Idaho.





Goat Knows to Use Its Nose || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 00:19:29