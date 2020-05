Options du sujet Imprimer le sujet

Bowane C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase? + Les chèvres font des ravages dans les banlieues

C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase?





Source





Les chèvres font des ravages dans les banlieues



Source



Variel Re: C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase? + Les chèvres font des ravages dans les banlieues

Bowane, je te hais !



2/ Un seul moyen de se venger : tu la bouffes ! À défaut, elle ne recommencera plus. 1/ 'Tain, j'ai regardé la 1/ cinq fois de rang avant de me rendre compte qu'elle tournait en boucle… @, je te hais !2/ Un seul moyen de se venger : tu la bouffes ! À défaut, elle ne recommencera plus.

