En rêvant des vacances que je pourrais faire un beau jour en Andalousie, je suis tombé sur une vidéo concernant une géode géante de Gypse. C'est plus petit que celle du Mexique, mais celle-ci est accessible au public (entrée abordable) et beaucoup plus près.





Giant crystal cavern in Spain opens to public | AFP

Contribution le : Aujourd'hui 15:52:47