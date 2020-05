Options du sujet Imprimer le sujet

Meems Nous ne faisons qu'un ! 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 19/02/2018 18:07 Post(s): 47 Je vous aime tous, chacun d'entre vous ! Car je suis toi et tu es moi !

Nous faisons parti d'un tout commun que l'on nomme l'Univers.

Nous ne faisons qu'un.

Agree ou pas d'agree ?





Nous ne faisons qu'1

Contribution le : Aujourd'hui 01:13:18