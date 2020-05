Clip à base de GIFs

Je suis accro Inscrit: 23/11/2004 10:46 Post(s): 1007

Sur les conseils de Scruffy, je me risque a poster un truc perso dans la sacro-sainte 'chambre des liens' !



Voici mon dernier clip , réalisé pendant le confinement, uniquement à base de Gifs animés !

Une période étrange, flippante, des médias et politiques qui finissent par nous donner ce regard



Vous navigateur est trop vieux



...mais une furieuse envie de danser et faire danser pour conjurer tout ça !!



Vous navigateur est trop vieux



Du coup j'avais l'idée d'un morceau 'hommage' à un groupe que j'adore : Sonic Youth. J'ai emprunté les paroles de leur morceau "Bull in the Heather"... et de fil en aiguille, ça a donné ça :



Un clip Low-Fi, avec un bon (je l'espère) son des années 90 !







Si vous aimez bien, vous pouvez trouver tous nos morceaux sur



...pas taper ! Voici, réalisé pendant le confinement, uniquement à base de Gifs animés !Une période étrange, flippante, des médias et politiques qui finissent par nous donner ce regard...mais une furieuse envie de danser et faire danser pour conjurer tout ça !!Du coup j'avais l'idée d'un morceau 'hommage' à un groupe que j'adore : Sonic Youth. J'ai emprunté les paroles de leur morceau "Bull in the Heather"... et de fil en aiguille, ça a donné ça :Un clip Low-Fi, avec un bon (je l'espère) son des années 90 !Si vous aimez bien, vous pouvez trouver tous nos morceaux sur notre Soundcloud

Contribution le : Aujourd'hui 10:29:11