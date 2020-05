Clément Viktorovitch : Cyberhaine, une loi liberticide ?

Je suis accro Inscrit: 13/01/2015 15:56 Post(s): 746 Karma: 808

Et un Jean Marc Dumontet gêné aux entournures qui, ayant soutenu Macron lui ayant trouvé des airs de Napoléon et ayant ambitionné d'être son ministre de la culture, se trouvé à maladroitement défendre Mme Avia et sa loi, je n'aimerais être à la place d'aucun soutien de la macronie vu la tournure que ça prend, et continuer à la soutenir est même se rendre coupable des même dérives.

Je suis déçu par ce personnage que je connaissais assez mal par ailleurs.

Contribution le : Aujourd'hui 13:28:14