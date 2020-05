[FAIL] Nissan VS Dodge

J'aime glander ici Inscrit: 17/02/2008 20:35 Post(s): 5823 Karma: 1239

Si j'étais policier et qu'on me dit que je vais avoir une Challenger si je travaille très bien... Et ben je vais très bien travailler ^^



Sinon s'il faut arrêter le gars et le mettre sur la banquette arrière tout de suite on fait comment?



"Attendez monsieur je rabat le siège, ok entrez, attention la tête.. Mais.. Vous êtes trop grand!!... ok montez à l'avant avec moi, ne touchez pas les boutons de la sirène non!!"

Contribution le : Aujourd'hui 14:13:29