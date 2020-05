Si les fusées étaient transparentes

Je m'installe Inscrit: 24/11/2016 21:13 Post(s): 224 Karma: 152

-JoJo-



A 3:20 c'est la tour de sauvetage, elle ne sert plus à rien, donc elle s’éjecte pour économiser du poids.



Sinon de gauche à droite, Saturn V pour aller sur la Lune, Space Shuttle (navette) pour construire et aller sur l'ISS, Falcon Heavy pour envoyer une voiture vers Mars et SLS (Space Launch System) pour retourner sur la Lune.



Pour les explications, comme dit un commentaire : "would be difficult because each of them follow different trajectories".



Sinon la taille du réservoir du premier étage de la Saturn V et la vitesse à la quelle il se vide, wow ça consomme un moteur F-1



Vidéo tour de sauvetage :



La vidéo est déjà passée :



Et si une fusée explose au décollage ?



Moteur F-1 :



Contribution le : Aujourd'hui 11:34:06