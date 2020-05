Options du sujet Imprimer le sujet

FMJ65 Analyse détaillée du 1er vol spatial américain 1 #1

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9104 Karma: 2696 J'avais zappé cette vidéo, encore une fois passionnante.

<mode égoïste>Dommage que l'auteur n'ait pas plus de temps à consacrer à sa chaîne ...</mode égoïste>

C'est le même qui avait publié les 2 vidéos sur l'analyse des flammes des moteurs de fusée.





Contribution le : Aujourd'hui 12:43:42