Options du sujet Imprimer le sujet

DDAISY Dessin animé Configame par 4 musiciens professionnels en confinement !!! 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 12:52:44 Post(s): 1



Bonsoir tout le monde,



nous sommes ravis de vous présenter notre premier dessin animé "CONFIGAME", ‍



Nous espérons qu'il vous fera voyager le temps d'un instant avec nous dans notre univers fantastique !!!





4 Musiciens professionnels réalisent en confinement un DESSIN ANIME pour petits et grands !!!





Configame by R4C







https://www.facebook.com/roots4clarinets/

(900 vues en quelques heures !!!) PREMIER DESSIN ANIME DU QUATUOR !!!!Bonsoir tout le monde,nous sommes ravis de vous présenter notre premier dessin animé "CONFIGAME",Nous espérons qu'il vous fera voyager le temps d'un instant avec nous dans notre univers fantastique !!!4 Musiciens professionnels réalisent en confinement un DESSIN ANIME pour petits et grands !!!Configame by R4C(900 vues en quelques heures !!!)

Contribution le : Aujourd'hui 13:15:04