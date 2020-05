Options du sujet Imprimer le sujet

1er vol du Stratolaunch

Revivez en vidéo le tout premier vol de Stratolaunch



Contribution le : Aujourd'hui 10:48:12

J'aime glander ici Inscrit: 01/05/2007 11:30 Post(s): 7015 Karma: 2921 Et si ils décident de faire la course?

Contribution le : Aujourd'hui 10:50:48

alfosynchro Re: 1er vol du Stratolaunch 0 #3

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6814 Karma: 2889 Ils ont fait ça pour que pilote et co-pilote aient chacun un cocpit ?



Bon, je plaisante, mais le lien mis par @Kilroy1 : " Stratolaunch1 " est très intéressant aussi.

Contribution le : Aujourd'hui 11:12:15