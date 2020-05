Options du sujet Imprimer le sujet

vojack Fred Vargas parle de la grippe...en 2006 1 #1

Ina.fr - "Il faudra être autonome, ne pas se mettre dans les mains du gouvernement qui ne pourra pas alimenter les gens en quarantaine vu qu’il n’y aura pas de masques." En 2006, les propos prémonitoires de Fred Vargas qui expliquait, sous les ricanements, avoir conçu une cape antivirus Bon à l'époque c'est le h5n1, mais le coup des masques et de l'Etat qui ne pourra pas faire grand chose, c'est dans le mile!Ina.fr - "Il faudra être autonome, ne pas se mettre dans les mains du gouvernement qui ne pourra pas alimenter les gens en quarantaine vu qu’il n’y aura pas de masques." En 2006, les propos prémonitoires de Fred Vargas qui expliquait, sous les ricanements, avoir conçu une cape antivirus

