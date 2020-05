A and A cherchent l'Australie (court-métrage)

Je suis accro Inscrit: 01/09/2010 13:02 Post(s): 1373 Karma: 55

Désolé les gars mais j'ai trouvé ça très malaisant, puis on a l'impression que vous avez tourné ça sans son et refait ça après, mais du coup a colle pas avec l'image. Enfin ça m'a clairement géné.

Puis le jeu d'acteur c'est pas ça non plus... après l'image est propre c'est déjà ça ^^

Contribution le : Aujourd'hui 08:43:34