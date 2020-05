achat de processeur

Je viens d'arriver Inscrit: 21/04 07:28:30 Post(s): 1

bonjour, ayant un R5 1600X comme processeur je souhaite le changer car sur plusieurs jeu jai bcp de stuttering et enormement sur fortnite alors jai vu une methode ou je brider mon processeur et donc je passer de 6 coeur a 4 coeur quimarche plutot bien car diminue bcp les stuttering dans bcp de jeux mais pas fortnite j'ai enormément de micro-freeze sur ce jeu des fois plein a la suite et c'est tres énervant, donc voila je souhaite changer de processeur mais j'hesite entre 2 processeur le 3600X et le 9600KF j'aimerais savoir en mai 2020 quel est le mieux pour le gaming et pour les année a venir et SURTOUT lequels n'a pas de stuttering ou de micro-freeze. merci de votre aide

