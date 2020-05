Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 65920 Karma: 28261 Une messe a été célébrée sur un parking avec les fidèles dans leur voiture





A Châlons-en-Champagne, la messe redémarre... en voiture! | AFP

