Uber licencie 3500 personnes via Zoom. La dame qui l'annonce finit avec les larmes aux yeux. Drôle de période.



Uber licencie 3500 personnes via Zoom. La dame qui l'annonce finit avec les larmes aux yeux. Drôle de période.

et à la fin de ton article:

Citation : Problème, au lendemain de cet appel, Uber a proposé de racheter GrubHub, le principal concurrent d'Uber Eats dans la livraison de repas : une activité qui a explosé avec le confinement. La somme de 6 milliards de dollars est évoquée.



kof kof kof Elle l'annonce aux 3500 personnes en même temps?et à la fin de ton article:Citation :kof kof kof

