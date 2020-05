Options du sujet Imprimer le sujet

Vague artificielle sur des écrans LED haute définition à Séoul

Public Media Art #1_WAVE with Anamorphic illusion





Public Media Art #1_WAVE with Anamorphic illusion

Contribution le : Aujourd'hui 16:06:22

Le fossé technologique qui nous sépare de la Corée du Sud est tellement grand... à voir comment les passants semblent s'en cogner littéralement.

Contribution le : Aujourd'hui 16:37:36

@dubstyle si ils sont passé devant hier puis avant hier et encore la semaine dernière bon bas oui des vague dans des écrans quoi!

Contribution le : Aujourd'hui 16:50:07