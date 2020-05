Ne perdons pas notre gastronomie !

Je m'installe Inscrit: 30/07/2018 19:22 Post(s): 162 Karma: 118



étant moi même chef de mon restaurant et ne travaillant que des produits frais, je suis tomber sur cette vidéo qui résume très bien certain problème de notre société actuelle. .

Je ne suis vraiment pas la pour faire du moralisme à deux balle, j'ai horreur de ça..

Mais nous sommes en France, le pays de la gastronomie, si nous perdons ça on perd quand même une grande partie de notre patrimoine...

Cette vidéo reflète bien ce que j'essaye de transmettre tout les jours c'est pourquoi je me suis permis de la poster.



https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=577195649559250&id=145768392701980



Excuser moi encore pour l'insertion je cela fait 25 minutes que je galère depuis mon portable a essayer de l'intégrer mais je n'y arrive pas.. Même en regardant le tuto sur wiki de koreus.. Je remercie donc énormément le membre qui pour m'aider a régler ce problème



