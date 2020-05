info alternative

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30337 Karma: 8804



Citation :

Je m'appel Marcel D. et t'as certainement remarqué que j'en avais un peu rien à foutre, tout simplement parce que je suis en dehors du politiquement correct, j'aime ma liberté (la Truffade aussi) et dénoncer les magouilles médiatiques, politiques...

Ce qui compte pour moi c'est la vérité et s'il faut envoyer du lourd, bouge pas j'm'en occupe !



T'as compris aussi que je m'attaque pas au facteur du coin, on va y aller crescendo mais le risque de turbulence est réel.

Et tout cas j'aime le faire en 4-4-2, rapide et efficace, expression tirée de la stratégie de foot consistant à mettre 4 défenseurs 4 milieux de terrain et 2 attaquants, pour une polyvalence.



Bref y'a moyen de faire les choses intelligemment et de bien se marrer ! Je me permets de c/c ta description youtube, pour contextualisé ta personne par rapport au contenu:Citation :

