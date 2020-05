Options du sujet Imprimer le sujet

baliboudou Attraper un tigre au lasso #1

Zertyy tente un prison break au Mexique.







POLÍTICO México - Un tigre que se paseaba por las calles de Jalisco fue atrapado por un hombre con sombrero y camisa blanca, que traía un lazo. tente un prison break au Mexique.POLÍTICO México - Un tigre que se paseaba por las calles de Jalisco fue atrapado por un hombre con sombrero y camisa blanca, que traía un lazo.

Wiliwilliam Re: Attraper un tigre au lasso #2

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 30339 Karma: 8805 Jamais vu une vidéo aussi mal cadrée!

Frustration assurée!

baliboudou Re: Attraper un tigre au lasso #3

Je m'installe Inscrit: 29/11/2018 17:09 Post(s): 480 Karma: 602 Clair. Le pire pour moi c'est que ça coupe pile au moment où ça devient intéressant, mais bon, j'ai pas trouvé d'autres vidéos de la scène.

FMJ65 Re: Attraper un tigre au lasso #4

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 9121 Karma: 2702 Et les gars, c'est un tigre. Pas une petit chèvre hein !



Bon, j'imagine qu'il est "un peu" domestiqué !

