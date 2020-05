Options du sujet Imprimer le sujet

Amazing RC Ornithopter like a bird



Pour ces 100 000 abonnées, le très impressionnant menuisier japonais JSK Koudou a fabriqué ce drone fabuleux. Remarquez les interactions avec les vrais oiseaux à partir de 6'45.

À part ça la musique et le montage sont pénibles.

Contribution le : Hier 23:43:38