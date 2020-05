Options du sujet Imprimer le sujet

Elle casse un robinet

Elle casse un robinet en faisant des exercices

Breaking Water Pipes Workout Fail || ViralHog





Breaking Water Pipes Workout Fail || ViralHog

Aujourd'hui 10:03:52

Re: Elle casse un robinet

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41563 Karma: 16900 Vu la qualité de l’installation, ce robinet ne pouvait pas espérer vivre très longtemps.

Aujourd'hui 10:22:58