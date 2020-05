Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Bear attack in car park || Viral Video UK



Sur un parking de Iaroslavl en Russie, un homme a été attaqué par un ours. Sauvé par un chauffeur de taxi qui a klaxonné et fait des appels de phare. Blessures mineures

Bear attack in car park || Viral Video UK

Edit : déjà passée https://www.koreus.com/modules/newbb/topic218799.html

