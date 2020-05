Options du sujet Imprimer le sujet

zesax OSS 117 3 : Gstaad peut attendre (Détournement - Bande annonce) 3 #1

Je m'installe Inscrit: 29/11/2008 21:46 Post(s): 123 Karma: 101 Petit montage/mashup réalisé par mes soins à partir de l'audio de la bande annonce de "Mourir peut attendre" (prochain James Bond), et des images des 2 premiers OSS 117.





Contribution le : Aujourd'hui 17:42:10