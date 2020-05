Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41566 Karma: 16908

Des cassicans flûteurs chantent en chœur sur une palissade.





Australian Magpie Choir in the Backyard || ViralHog





Un chien promène lui-même en tirant son harnais avec sa gueule.





Golden Retriever Takes Herself for A Walk || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 18:00:47