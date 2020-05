Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Jim Carrey tousse au visage de Trump sur une télé 6 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41570 Karma: 16917







Obamagate? Yo’mamagate! Jim Carrey tousse au visage de Donald Trump sur une télévision.Obamagate? Yo’mamagate! https://t.co/ia1W4FkX6H

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:32

-MaDJiK- Re: Jim Carrey tousse au visage de Trump sur une télé 1 #2

Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 3301 Karma: 1006 Si seulement il pouvait mourir d'un effet secondaire de la chloroquine qu'il prend "en prévention, ça ne peut pas faire de mal" celui-là (Donald, pas Jim).



Là s'il est réélu, c'est vraiment que les ricains sont co#s.

Contribution le : Aujourd'hui 10:59:12

Skwatek Re: Jim Carrey tousse au visage de Trump sur une télé 1 #3

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41570 Karma: 16917 @-MaDJiK- : Notre Macron et sa bande ne valent pas mieux. Et les prochaines élections montreront sans doute que les Français sont très cons aussi.

Contribution le : Aujourd'hui 11:08:42