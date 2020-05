Index des forums Koreus.com Hardware et High Tech SSD Samsung 840 Pro verrouillé? Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

reqosogu SSD Samsung 840 Pro verrouillé? #1

Inscrit: Aujourd'hui 10:45:47



J'ai démarré avec une clé USB d'installation Windows 10, quand j'essaye de réinitialiser le PC, ça me dit que "le lecteur où Windows est installé est verrouillé". Donc à priori la récupération voit bien qu'il y a une installation Windows sur le SSD. Sous Diskpart, le SSD n'a plus de volume actif et donc pas de lettre attribuée. La restauration du système ne fonctionne pas non plus. Et quand je lance le diagnostic du système, c'est idem. Si je lance la réinstallation de Windows, le SSD est vu non alloué.



J'ai branché le SSD en USB sur un vieux PC sous Windows 7, en ouvrant la gestion des disques, ça me propose de l'initialiser, mais j'ai peur de perdre les données, si tant est qu'elles soient encore récupérables. CrystalDiskInfo le détecte, mais il ne donne pas d'info et l'état de santé est inconnu. J'ai tenté avec GetDataBack, mais ça ne fonctionne pas, dès le lancement de la récupération, il y a un message d'erreur (trop de secteurs défectueux ou un truc comme ça). J'ai installé Samsung Magician, mais il ne détecte même pas le SSD.



Je me demande si mon SSD est mort (la garantie est bien sur terminée), ou s'il est récupérable. La suite de caractères bizarres me fait me demander si mon SSD n'aurait pas été bloqué par un virus/malware/hacker? J'aimerais bien retrouver les données qui sont dessus, mais si c'est impossible...

Contribution le : Aujourd'hui 10:49:28



