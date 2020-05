Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un éjecteur de noix 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41570 Karma: 16917 Une machine éjecte des noix qui sont déposées dans une assiette.





walnut ejector from a dinner plate

Contribution le : Aujourd'hui 11:19:28

FffJjj Re: Un éjecteur de noix 0 #2

Je suis accro Inscrit: 18/03/2016 21:26 Post(s): 684 Karma: 405 ). En remplaçant l’assiette par une ardoise ça doit faire un réveil efficace (#ongles_qui_crissent_sur_un_tableau).

Contribution le : Aujourd'hui 11:58:16