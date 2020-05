Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1269 Karma: 1593





Citation : Pas de blessures à déclarer pour le conducteur mais plusieurs vaches ont été tuées.





A semi flipped over at an intersection in Neligh, Nebraska, sending cows flying from the trailer. Un camion se renverse avec son chargement de vaches.Citation :A semi flipped over at an intersection in Neligh, Nebraska, sending cows flying from the trailer.

Contribution le : Aujourd'hui 12:39:49