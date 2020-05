Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 18/04/2019 13:44 Post(s): 1272 Karma: 1593 La cuisine prend feu





airika.ortiz on TikTok

Contribution le : Aujourd'hui 13:47:33

Krogoth Re: La cuisine prend feu 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 30/09/2007 15:44 Post(s): 3006 Karma: 990 De l'eau sur un feu d'huile....des génies...

Elles ont eu beaucoup de chance de s'en sortir si bien.

Contribution le : Aujourd'hui 13:57:33