AC/DC gloubiboulga

AI/DC: I made a bot write an AC/DC song



Le YouTubeur Funk Turkey a créé la chanson, "Great Balls", après avoir mis toutes les paroles d'AC/DC dans un logiciel de modélisation qui a ensuite analysé tous les mots utilisés par le groupe.



Le logiciel a ensuite sélectionné les mots les plus populaires et les paroles ont été générées sur lyrics.rip avant que le Youtubeur ne rajoute sa voix et l'instrumentation au morceau.



À propos du processus, Funk Turkey a déclaré: "J'ai mis les paroles d'AC / DC dans un bot et lui ai demandé d'écrire une chanson. Aussi, permettez-moi de dire qu'il est extrêmement difficile d'essayer de chanter comme Brian Johnson."



Sur la description YouTube de la vidéo, il y avait plus d'informations: "En utilisant lyrics.rip pour télécharger la base de données du site Genius Lyrics, j'ai fait écrire des paroles d'AC/DC à l'aide d'une chaîne de Markov."

