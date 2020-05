Une fille se fait mordre par un serpent

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 41574 Karma: 16929

En ressentant une vive douleur à un pied au moment de faire du tumbling, une pom-pom girl ne réalise pas qu'elle vient de se faire mordre par un mocassin à tête cuivrée, un serpent venimeux. Elle pense qu'il s'agit seulement d'une épine. C'est en visionnant la vidéo à l'hôpital qu'elle découvrira, avec le médecin, la présence du serpent. Elle a reçu 4 doses d'anti-venin et se rétablit progressivement.





Girl Doesn't Realize She Was Bitten By a Copperhead Snake || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 21:11:14