Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 65976 Karma: 28336









Madeyousmile - It's the little things that can make a difference... such as this Bagger machine operator taking a minute to bring smiles to the kids! 🧑‍ Un conducteur de pelleteuse fait plaisir à des enfants en remplissant leur camion jouet de terreMadeyousmile - It's the little things that can make a difference... such as this Bagger machine operator taking a minute to bring smiles to the kids!🧑‍

Contribution le : Aujourd'hui 08:03:44