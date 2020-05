Options du sujet Imprimer le sujet

lsdYoYo Mon chat qui tente de croquer une souris

Je m'installe Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 188 Karma: 332 En triant mes dossiers et fichiers, je retombe sur une vidéo que j'avais filmée il y a une bonne quinzaine d'années.





Admirez le bel écran cathodique de 19", les piles de CD et DVD. Ah, l'époque...

Contribution le : Aujourd'hui 11:04:14

Variel Re: Mon chat qui tente de croquer une souris

lsdYoYo Et les diskettes, tu ne dis rien dessus ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:08:39