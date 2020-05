Sous-marin personnel pour milliardaires

Options du sujet Imprimer le sujet

Quelqu'un aurait 2 milliards à me prêter ?









Je veux bien faire un 14aine de confinement là-dedans !









Je veux bien faire un 14aine de confinement là-dedans !

@Turbigo Ca dépend qui nous accompagne ^^

Ben oui pas d'internet sous l'eau, faut bien compenser !

Ben oui pas d'internet sous l'eau, faut bien compenser !

Je m'installe Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 195 Karma: 88

@Turbigo Ca dépend qui nous accompagne ^^

Ben oui pas d'internet sous l'eau, faut bien compenser !



Les humains savent s'amuser en bonne compagnie même sans internet

Perso j'embauche un chef 3 étoiles, j'invite quelques artistes, je relis 20.000 lieues sous les mers, une bonne vidéothèque.



"Attends, descends un peu, je veux faire une apnée !"

"Attends, descends un peu, je veux faire une apnée !" Une piscine sur un sous-marin…

