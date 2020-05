Options du sujet Imprimer le sujet

Une jante comme treuille; Une fille tente de faire la roue; Un ours se baigne; Libérer un bélier

J'aime glander ici Inscrit: 01/02/2010 23:54 Post(s): 6397 Karma: 4616 1) Fixer une jante sur une autre jante pour faire un treuil

2) Une fille tente de faire la roue fail

3) Un ours de baigne dans une réserve d'eau

4) Un homme libère un bélier dont les cornes se sont coincées à un arbre

